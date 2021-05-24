Светлана Наумова займёт пост министра спорта Мурманской области

Светлана Наумова официально займёт пост министра спорта Мурманской области. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Светлана Ивановна определённый период занималась в качестве исполняющей обязанности министра спорта развитием этого направления. С учётом последнего года работы было принято решение, что она избавляется от приставки «и.о.» и становится министром спорта. Человек всем известный, активный, эффективный. Мы обсуждали несколько дней назад подробно, что и как можно сделать в этом направлении. Поздравляю Светлану Ивановну с назначением, желаю удачи и успехов на этом посту!», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Светлана Ивановна Наумова работает в сфере физической культуры и спорта Заполярья три десятилетия. Начинала трудовой путь с должности инструктора спортивных сооружений в спорткомплексе «Долина Уюта». С 1992 г. занимала различные посты в областных органах управления физкультурой и спортом, возглавляла региональный Комитет по физической культуре и спорту, была заместителем и и.о. министра спорта и молодёжной политики, первым заместителем и и.о. министра спорта Мурманской области.