Светлана Панфилова доложила о ходе реализации ключевых инвестиционных проектов в условиях санкционного давления

31 октября на заседании правительства Мурманской области руководитель регионального министерства развития Арктики и экономики Светлана Панфилова доложила губернатору Андрею Чибису о ходе реализации ключевых инвестиционных проектов на территории региона.

«Несмотря на значительное санкционное давление показатели региона продолжают рост, проекты реализуется, а производственные программы компании стараются оперативно подстраивать под внешние условия. Так, на первое полугодие 2024 года инвестиции в основной капитал уже составляют порядка 99 млрд рублей, что формирует рост в 7,4% по отношению к прошлому году. Ещё раз отмечу, что достигнуть такого результата удалось за счёт поддержки и принятия ряда решений на федеральном и региональном уровне по сдерживанию беспрецедентного давления на наших крупнейших налогоплательщиков», – сообщила Светлана Панфилова

Глава профильного ведомства отметила, что несмотря на текущие экономические условия к августу 2024 года также удалось достичь роста индекса промышленного производства, этот показатель составляет 101,8% по отношению к прошлому году, а в обрабатывающей промышленности 105,4%.

В Мурманской области продолжают действовать два преференциальных режима – Арктическая Зона Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики». Общее количество резидентов ТОР и АЗРФ по состоянию на текущий момент составило уже перевалило за 280, а по количеству резидентов АЗРФ Мурманская область уверенно остаётся лидером. В реализацию проектов вложено более 226 млрд рублей, что составляет почти половину от запланированных инвестиций и создано более 5,7 тыс. рабочих мест.

Центр строительства крупнотоннажных сооружений, Мурманский транспортный узел, газификация, освоение литиевых месторождений, терминал для грузов Республики Беларусь, судоремонтный кластер и множество других проектов продолжают свою реализацию и внесут свой вклад в развитие экономического потенциала региона.

Так, в рамках МТУ осуществляется строительство железнодорожной линии ст. Выходной – ст. Лавна, на Западном берегу Кольского залива в морском порту Мурманск создаётся комплекс по перегрузке угля «Лавна», реконструируются дальние железнодорожные подходы к порту Мурманск со строительством вторых путей. Проект является стратегически важным как для Мурманской области, так и для Арктической зоны РФ в целом. Благодаря его реализации будут созданы все необходимые предпосылки к реализации новых проектов по развитию порта Мурманск и увеличению грузооборота по Северному морскому пути. Перевалка на современном и технологичном терминале будет осуществляться полностью закрытым способом, а мощность проекта составит 18 млн тонн.

В активной проработке находится вопрос газификации магистральным природным газом, который не только окажет вклад в решение вопроса мазутозависимости, но и даст старт для ряда новых инвестиционных проектов, в том числе направленных на развитие и модернизацию производственных мощностей. На текущий момент вопрос находится на стадии проектирования магистрального газопровода и формирования всех необходимых документов для качественного учёта потребности всех групп потребителей Мурманской области.

Ведётся работа, направленная на развитие технологического суверенитета нашей страны – освоение Колмозерского месторождения. Его реализация дает возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства литий-ионных батарей. На текущий момент в рамках проекта уже завершены геологоразведочные работы и проведена этнологическая экспертиза, разрабатывается план взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера.

В докладе главы Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области отдельно можно отметить, что достигаются результаты по ранее подписанным соглашениям об инвестиционной деятельности. Совместно с партнерами из Республики Беларусь развивается поровые мощности Мурманской области. В прошлом году в филиале Мурманского арктического университета в Апатитах открылась учебная аудитория «БЕЛАЗ», а в этом году в городе откроется ремонтно-сервисный центр «БЕЛАЗ».

В рамках заседания рассмотрели вопросы развития инфраструктурных проектов, а также в сфере туризма, как важного инвестиционного направления на территории региона, за развитие которого теперь отвечает экономическое ведомство.

«Значительный рост туристического потока в регион создаёт условия для формирования необходимой инфраструктуры. Развитие горнолыжных комплексов, отелей и глэмпингов стало одним из важных направлений, куда инвестируют на территории Мурманской области. Региональным и федеральным правительством за 4 года поддержано 135 проектов. А благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» увеличен объем государственной поддержки субъектов туриндустрии нашего региона в 30 раз по сравнению с другими годами», – подчеркнула Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/