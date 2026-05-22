Светлана Панфилова по итогам участия в ЭКСПО в Харбине: «У китайской стороны очень высокий интерес к Арктике, СМП и порту Мурманск»

Делегация Мурманской области приняла участие в 10-м Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Деловая программа второго дня стартовала в Харбинском инженерном университете – ведущем центре Китая по полярным исследованиям и низкотемпературным технологиям с большим опытом работы над арктическими проектами. Заместитель губернатора региона Светлана Панфилова встретилась в университете с проректором и профессорским составом, где обсудили возможности двустороннего взаимодействия в контексте проведения в 2026-2027 перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Ключевым мероприятием дня стали переговоры с вице-Губернатором провинции Хэйлунцзян, столицей которой является Харбин, господином Чжан Цисянем. Это первая встреча с руководством провинции, столица которой 10 лет является побратимом Мурманска. В рамках диалога стороны предметно рассмотрели точки взаимного интереса, включающие торгово-экономическую кооперацию – большой интерес у китайской стороны вызывает возможность экспорта рыбы и краба, научное сотрудничество в арктических широтах, развитие туризма и налаживание гуманитарных связей и обменов.

Кроме того, Светлана Панфилова приняла участие в презентации инвестиционного потенциала Мурманской области, выступив перед представителями бизнеса и органов власти провинции Хэйлунцзян.

«Мы формируем новую логистику через СМП и связываем три страны: Россию, Белоруссию и Китай. Сегодня Китай – главный внешнеторговый партнер Мурманской области. Во внешнеторговом обороте региона торговля с этой страной составляет 41%. Стоит отметить, что экспортная выручка способствует более интенсивному развитию компаний, появляется возможность вкладываться в производство, отправлять больше товаров на экспорт, что означает развитие производств, создание новых рабочих мест, и, конечно, растут отчисления в бюджет региона и с доходов, и с рабочих мест, если говорить об НДФЛ. А это значит, что появляется возможность финансировать социальные объекты, благоустройство, инвестировать в комфортную жизнь наших северян», – сказала вице-губернатор.

В завершении дня Светлана Панфилова провела встречу с руководством Хэйлунцзянской транспортно-инвестиционной группы, обсудив проекты в сфере логистики и экспорта. Также в рамках визита состоялась встреча министра культуры Мурманской области Ольги Обуховой с руководством Департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян.

«Делегация Мурманской области приехала с лозунгом народной программы «На Севере – жить!» и за два дня пребывания в Харбине мы получили полный отклик от китайской стороны. Харбин – это север Китая, где проходит праздник снега и льда. Поэтому «На Севере – жить!» – это ещё и про них, они тоже считают себя северянами. И в целом китайская сторона очень тепло принимала делегацию – это еще раз подчеркивает, что у нас хороший фундамент для дальнейших совместных проектов», – подытожила Светлана Панфилова.

Фото (пресс-служба Российско-Китайского ЭКСПО): https://gov-murman.ru/info/news/568086/#&gid=1&pid=1