Светлана Панфилова: в Мурманской области сформирована прочная основа для дальнейшей реализации национальной цели по повышению производительности труда в регионе

13 мая в рамках оперативного совещания губернатора Андрея Чибиса министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова рассказала о реализации мероприятий в рамках национальной цели по повышению производительности труда.

Как отметила министр, с 2021 по 2023 годы в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» у предприятий появляется возможность бесплатно получить новые компетенции в сфере бережливого производства и применить их на конкретном проекте по непрерывным улучшениям на выбранном производственном потоке – эталонном участке.

Региональным оператором по этой задаче является Региональный центр компетенций Мурманской области, самый северный и самый женский РЦК, которому 11 мая 2024 года исполнилось три года.

«Три года реализация проходила в рамках национального проекта «Производительность труда», в 2024 году мы запустили региональную программу, критерии по которой шире, чем по национальному проекту. Также программой предусмотрен новый трек – обучение студентов колледжей на созданной на площадке РЦК «Фабрике процессов». Эти шаги в дальнейшем повышении эффективности экономики важны для региона, так как дают возможность реализации проектов на системообразующих предприятиях сложной отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также позволяют заложить основу компетенций в будущих работниках предприятий – студентах колледжей. В рамках региональной программы в настоящее время реализуются мероприятия на двух предприятиях – АО «МЭС» и ГОУП «Мурманскводоканал», ещё с двумя предприятиями соглашения о реализации мероприятий находятся в процесс согласования, а пилотом для обучения студентов определён – Мурманский индустриальный колледж», – доложила Светлана Панфилова.

По итогам реализации национального проекта «Производительность труда» за три года удалось достичь следующих результатов: Среднее снижение времени протекания процессов – на 36%; Среднее увеличение выработки – на 70%; среднее снижение незавершенного производства – на 29%. Общий экономический эффект от реализации проектов по производительности труда составил 247 млн рублей (15 предприятий, из них при поддержке РЦК – более 180 млн рублей (10 предприятий).

Важнейшей задачей в рамках повышения производительности труда является обучение команд с целью получения соответствующих компетенций и формирования производственной культуры на предприятиях. С момента старта национального проекта в области обучено инструментам бережливого производства 473 сотрудника предприятий-участников и региональных команд, сертифицировано 22 инструктора по бережливому производству, которые продолжат обучение сотрудников на своих предприятиях. Кроме того, более 400 человек обучено на «Фабрике процессов» – проведено более 30 комплексных обучающих мероприятий. «Фабрика процессов» – это учебная производственная площадка для получения практического опыта применения инструментов бережливого производства в реальном производственном процессе. Фабрика создана на базе РЦК в 2021 году и прошла успешную сертификацию.

«В Мурманской области сформирована прочная основа для дальнейшей реализации национальной цели по повышению производительности труда в регионе. В марте 2024 года в ходе послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил критически важной задачу по увеличению производительности труда», – отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в новом стратегическом Указе Президента от 7 мая 2024 года №309 установлены цели по повышению производительности труда: вовлечение к 2030 году в реализацию проектов по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы.

Фото: https://gov-murman.ru