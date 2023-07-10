Светлана Панфилова возглавит Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области

Светлана Панфилова назначена и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Светлана проявила себя компетентным руководителем в должности директора Корпорации развития региона. С учётом глобальных задач, которые перед нами стоят и новых проектов, которые реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина и федерального правительства, очевидно, что Светлана усилит экономический блок, который возглавляет мой заместитель Ольга Кузнецова», – отметил губернатор.

Руководить Корпорацией развития Мурманской области будет Артём Кукса, который последние полгода уже работает в этой должности с приставкой и.о.

«Желаю вам успехов и достижения всех поставленных задач», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru