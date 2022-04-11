Светлана Рудакова – ученикам транспортно-логистического класса: «Ваши успехи – в ваших руках!»

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают знакомить учащихся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска с профильными дисциплинами и деятельностью старейшего предприятия Мурманска.

На этот раз с учениками встретилась начальник отдела по социальным вопросам Светлана Рудакова. Акцент в состоявшейся беседе она сделала на условиях для самореализации человека и тех возможностях, которые у него есть на примере АО «Мурманский морской торговый порт».

«Где бы ни учился или работал человек, ключевым моментом является его внутренняя установка на развитие и реализацию того потенциала, которым он располагает. Любое серьёзное предприятие заинтересовано в специалистах, мотивированных на грамотную и творческую деятельность. Причём она может касаться как работы по специальности, так и общественной сферы. Ваши будущие успехи – в ваших руках!», - подчеркнула Светлана Рудакова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248590%2Fwall-149919532_2472