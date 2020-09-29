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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 09:00

Светлана Виденеева выразила готовность к взаимодействию по обеспечению трудовой занятости осуждённых к исправительным и принудительным работам

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области состоялось рабочее совещание с участием и.о. министра труда и социального развития региона Светланы Виденеевой, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова и начальника УФСИН России по Мурманской области Дмитрия Тарасова. Во время совещания подробно рассматривалась возможность увеличения количества мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и принудительным работам, предоставление мер поддержки организациям, трудоустраивающим лиц, отбывающих данные виды наказания.

Начальник регионального УФСИН Дмитрий Тарасов рассказал о направлениях взаимодействия пенитенциарного ведомства с органами государственной власти и местного самоуправления Мурманской области по вопросам привлечения к труду осуждённых к исправительным и принудительным работам, имеющихся проблемах при трудоустройстве данных граждан.

Дмитрий Тарасов отметил ежегодный рост судебных решений о назначении данных видов наказаний, связанных с обязательным привлечением осужденных к труду. В настоящее время в регионе наказание в виде принудительных работ отбывает 72 осуждённых. Все осуждённые обеспечены трудом в организациях Оленегорска. В перспективе в 2021 году предусмотрено открытие исправительного центра в Оленегорске на базе действующего УФИЦ.

В настоящее время существует необходимость принятия мер по стимулированию работодателей, использующих труд осуждённых. Оказание действенной поддержки таким работодателям будет способствовать также дополнительному выделению рабочих мест для данной категории лиц в организациях, уже осуществляющих приём на работу осуждённых.

По информации и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой, в настоящее время в регионе реализуется постановление регионального правительства «Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области».

Светлана Виденеева выразила готовность к взаимодействию по обеспечению трудовой занятости осуждённых к исправительным и принудительным работам на территории Мурманской области, а также отметила, что Министерство труда и социального развития Мурманской области рассмотрит возможность включения лиц, осуждённых к исправительным и принудительным работам, в качестве получателей услуги (соискателей) для участия во временных общественных работах.

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