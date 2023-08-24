«Световые маяки Севера России»: в «СОПКИ.21А» готовится к открытию уникальная фотовыставка

В молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» готовится к открытию новая экспозиция. С 28 августа гости галереи, расположенной в здании Мурманской областной научной библиотеке, смогут увидеть фотовыставку Мика Петрова «Световые маяки Севера России».

Автор работ – член Русского географического общества, финалист национального фотоконкурса «Маяки России», создатель краеведческого проекта «От маяка к маяку», путешественник и охотник за полярным сиянием Мика Петров.

Экспозиция создана при поддержке Проектного офиса развития Арктики – фотограф представит свои фотоработы, на которых запечатлены наиболее эффектные маяки северных морей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Мика Петров много лет занимается изучением маячного дела и читаю тематические лекции. За время моих путешествий фотограф посетил более 100 маяков и навигационных сооружений и сделал несколько тысяч снимков. На выставке, которая будет работать в пространстве «СОПКИ 21А», будет представлено 15 самых впечатляющих фоторабот. Кроме того, в ходе открытия, которое пройдёт 28 августа в 18.00, гости смогут подробнее узнать об авторе и задать лично все интересующие вопросы.

Посетить фотовыставку можно до 1 октября.

Фото: https://gov-murman.ru