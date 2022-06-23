Свежая белокочанная капуста радует северян снижением цен, а яблоки огорчают их ростом

В магазинах Мурманской области с 11 по 17 июня текущего года отмечено наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 12,9%), гречневую крупу (на 2,3), сливочное масло, куриные яйца (на 0,9), сахар-песок (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), пищевую поваренную соль (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено повышение цен на яблоки (на 7,8%), репчатый лук (на 3,6), чёрный байховый чай (на 0,7), охлаждённые и мороженые куры, вермишель (на 0,6), стерилизованное молоко, картофель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.