Свежее решение: в Полярнозоринском кадровом центре открылся молодёжный клуб «ФрешКАдры»

На базе Полярнозоринского кадрового центра открылся клуб «ФрешКАдры». Он призван помочь выстроить профессиональную траекторию молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет, включая студентов и тех, кто находится в поиске работы.

Название «ФрешКАдры» выбрано не случайно: оно отражает свежесть идей, энергию молодёжи и кадровый потенциал региона. Главное отличие нового клуба от традиционной работы службы занятости — неформальный подход и живое общение. Участников ждут мастер-классы от профессионалов, карьерные консультации, деловые игры, профтуры на предприятия, встречи с работодателями и тренинги по развитию гибких навыков.

Особый актив клуба — системная работа со студентами. Как отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова, деятельность «ФрешКАдров» станет связующим звеном между учебой и карьерой.

«Акцент в работе молодёжных клубов при кадровых центрах сделан на школьниках, студентах колледжей и выпускниках. Мы помогаем сориентироваться: если ты ещё школьник — выбрать будущую профессию. Когда человек поступает в колледж или вуз, мы практически сопровождаем его на протяжении всего обучения, проводим мероприятия, встречи, консультации в различных формах. Главная цель — подобрать работодателя для стажировки или практики, чтобы после завершения обучения выпускника уже ждало готовое рабочее место», — рассказала директор регионального кадрового центра.

Юлия Рябинова объявила пространство открытым, включив логотип клуба «ФрешКАдры». А гости — студенты Полярнозоринского энергетического колледжа сделали в тайминг-альбоме записи на память и сыграли в квиз-бум «Профессиональное ассорти», проверив знания о профессиях.

В планах клуба на 2026 год — деловая игра «Искусство собеседования», профтур на Кольскую АЭС, мастер-класс по составлению резюме, нетворкинг-сессии и другие мероприятия, которые позволят молодёжи не только получить нужные знания, но и выстроить полезные связи.

Новая площадка охватит своей работой значительную часть молодежи города.

Только в возрастной группе от 18 до 29 лет в Полярных Зорях проживает 1,7 тысячи человек. При этом 426 студентов получают профессию в Полярнозоринском энергетическом колледже.

Клуб в Полярных Зорях стал уже третьим подобным проектом в регионе, ранее подобные площадки открылись в Коле и Мончегорске. В будущем такие пространства для самореализации молодёжи появятся и в других районах Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563822/#&gid=1&pid=3

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
