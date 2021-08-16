Свежие уловы лососевой путины-2021 доставят по Северному морскому пути

Транспортный рефрижератор «Симфония» («Тигрофлот») 13 августа вышел в шестую ежегодную экспедицию по Северному морскому пути для транспортировки уловов лососевой путины-2021 в европейскую часть России.

Судно доставит в Архангельск около 3000 тонн тихоокеанских лососей. Рефрижератор забрал их экспедиции свежевыловленную и переработанную плавбазами «Доброфлота» рыбу. И напрямую их района промысла направилось порт Архангельска по кратчайшему маршруту. Продукция из лососей, добытых у берегов Камчатки, уже в ближайший месяц поступит в торговые сети западных и центральных регионов России. Ориентировочная дата прибытия судна в порт Архангельск 25-26 августа.

Экспедиция по Северному морскому пути продлится около 30 суток (с учётом обратного возвращения в порт приписки на Дальний Восток). Судно преодолеет более 15 тысяч морских миль из Охотского в Белое море и обратно. Усиленный ледовый корпус транспортного рефрижератора позволяет успешно работать даже в суровых условиях Северного Ледовитого океана. Большую часть пути судно пройдёт самостоятельно, на сложных ледовых участках СМП для обеспечения проводки будут задействованы ледоколы «Росатомфлота».

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, к 10 августа вылов лососей на Дальнем Востоке достиг 394 тысячи тонн – в 2,2 раза больше объёма, добытого на аналогичную дату 2020 года. Традиционно основной вклад вносят рыбаки Камчатского края, здесь добыто более 365,4 тысячи тонн.

Преимущество доставки Северным морским путем – непрерывность холодовой цепочки: от промысла до потребителя. Это обеспечивает высокое качество рыбы. Благодаря использованию СМП тихоокеанская рыба доставляется в западные регионы страны непосредственно из районов промысла, что позволяет снизить транспортно-логистические издержки и сроки перевозки.

Это шестая экспедиция ГК «Доброфлот», к настоящему времени компания организовывала поставки по СМП более 20 тысяч тонн грузов.

Фото: https://fish.gov.ru/news/2021/08/13/svezhie-ulovy-lososevoj-putiny-2021-dostavyat-po-severnomu-morskomu-puti/