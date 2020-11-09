Свистать всех наверх, к нам едет ревизор!

27 марта 2020 года, выступая с докладом на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета Росморречфлота, заместитель министра транспорта России Юрий Цветков сообщил пренеприятное известие: к нам едет ревизор. Ревизор из Международной морской организации (ИМО). Юрий Цветков сказал буквально следующее: «В текущем году нам предстоит совместно потрудиться в рамках подготовки успешного прохождения аудита ИМО, намеченного на вторую половину 2021 года».

Согласно Резолюции ИМО А.1068 (28), принятой 4 декабря 2013 года, аудит государств-членов ИМО с 1 января 2016 года является обязательной процедурой.

Система проверки государств-членов ИМО была разработана для того, чтобы проверить государства-члены Организации на предмет принятия и соблюдения ими международных конвенций, кодексов и иных стандартов Международной морской организации, а также каким образом эти обязательные инструменты имплементированы в национальное законодательство.

Уполномоченным органом, осуществляющим функции администрации при реализации обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации в области морского транспорта, является Минтранс России.

Для реализации указанных полномочий в структуре Министерства транспорта Российской Федерации существует Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта, который координирует работу различных ведомств в отношениях с Международной морской организацией и контролирует работу Постоянного Представительства России при ИМО.

Очевидно, что для подготовки к предстоящему аудиту, ИМО под руководством данного Департамента будет сформирована сборная команда, состоящая из чиновников и специалистов Росморречфлота, Госморречнадзора, Росморпорта, Российского морского регистра судоходства, администраций морских портов и т.д.

Важно отметить, что в период с 26 сентября по 7 октября 2009 года Россия успешно прошла аудит ИМО в рамках Добровольной системы проверки (Резолюция А.946(23)).

Положительные результаты прохождения Россией данной проверки существенно повлияли на регулярное избрание Российской Федерации в Совет Международной морской организации по категории «А», в которую входят 10 ведущих морских держав.

Так, на 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации, проходившей в ноябре 2019 года, Россия в очередной раз переизбрана в Совет ИМО по категории «А».

Из 174 государств-членов ИМО Российская Федерация в первой десятке.

Данный факт подтверждает весомый вклад России в развитие международного мореплавания и её значение как одной из ведущих морских держав. Поэтому, результаты прохождения аудита ИМО в 2021 году являются очень важными для Российской Федерации.

Следует полагать, что аудиторы ИМО будут работать в Москве и в некоторых, по их выбору, морских портах. С большой долей вероятности можно предположить, что аудиторы ИМО приедут с проверкой в морской порт Мурманск. Самолётом чуть более 2-х часов лёту из Москвы.

В первую очередь их будет интересовать имплементация Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) в национальное законодательство Российской Федерации и как данный Кодекс реализуется на практике.

В частности, имплементация главы ХIV «Меры безопасности для судов, эксплуатирующихся в полярных водах» Международной конвенции СОЛАС 74 с поправками и поправок к приложению к протоколу 1978 года к Международной конвенции МАРПОЛ 73, придающих обязательный характер положениям Полярного кодекса, относящимся к охране человеческой жизни на море и защите окружающей среды.

На рейдовых перегрузочных комплексах в акватории морского порта Мурманск как раз обрабатываются морские танкеры, совершающие плавание в полярных водах.

Морской порт Мурманск является базовым портом для гражданских атомных судов и, наверное, у аудиторов ИМО будут вопросы, как исполняются положения главы VIII «Ядерные суда» Международной конвенции СОЛАС 74 с поправками в данном морском порту.

В морском порту Мурманск осуществляется перевалка угля, железорудного концентрата, минеральных удобрений и представляется, что аудиторы ИМО проверят, применяется ли в этом морском порту Международный Кодекс морской перевозки навалочных грузов (IMSBC Code), в том числе Свод правил по безопасной погрузке и разгрузке навалочных грузов (Код BLU).

В период с 2010 по 2012 г . Россия присоединилась к четырём важным международным инструментам: Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г ., Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом, Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 г ., Приложению VI к Международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

Аудиторы ИМО, возможно, проверят, находят ли применение положения упомянутых международных инструментов в морском порту Мурманск.

Это далеко не все темы, которые могут заинтересовать аудиторов ИМО при проведении проверки в 2021 году в морском порту Мурманск.

Руководству ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», капитану морского порта Мурманск необходимо учесть, что с проверкой приедут не дилетанты, которым можно «вешать лапшу на уши».

С января 2016 года аудиторы ИМО уже приобрели достаточный опыт при проведении проверок государств-членов ИМО. В Мурманск в 2021 году приедут профессионалы.

Есть ещё одно важное замечание, касающееся информации о портовых гидротехнических сооружениях в морском порту Мурманск.

В рамках Международной морской организации создана и эффективно работает Глобальная интегрированная система информации о судоходстве (ГИСИС). В частности, в ГИСИС имеется информация о портовых гидротехнических сооружениях в морских портах Российской Федерации.

Россия, как и все государства-члены ИМО, должна предоставлять в ГИСИС проверенную и достоверную информацию, в том числе и о портовых гидротехнических сооружениях в морских портах Российской Федерации.

Посмотрим информацию в ГИСИС о портовых гидротехнических сооружениях в морском порту Мурманск.

Оказывается, на рейде морского порта Мурманск в качестве танкера-накопителя в настоящее время стоит танкер «Белокаменка». Производится приём, хранение и отгрузка сырой нефти с танкера «Белокаменка» на морские танкеры-отвозчики. Но, ещё 22 ноября 2015 года танкер «Белокаменка» покинул акваторию морского порта Мурманск, а 2 декабря 2015 года на рейде порта Киркинес сменил российский флаг на флаг Багамы.

По информации из ГИСИС в морском порту Мурманск продолжает свою работу нефтяной терминал ООО «Тангра-Ойл», на котором осуществляется перевалка мазута на танкера.

На самом деле, 5 декабря 2012 года ООО «Тангра-Ойл» прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией, на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

В тоже время, в акватории морского порта Мурманск активно работают рейдовые перегрузочные комплексы по перевалке сырой нефти и нефтепродуктов: «РПК Норд» и РПК «ЛК Волга», а также построен временный РПК в Кильдинском проливе для перевалки сжиженного природного газа (СПГ), о которых в ГИСИС нет никакой информации.

Вопрос к чиновникам Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России: «Вы зачем предоставляете недостоверную информацию в ГИСИС и тем самым вводите в заблуждение Международную морскую организацию? Как Вы собираетесь проходить аудит ИМО в 2021 году, дамы и господа?».

2 июля 2020 года состоялось 41-е заседание Экспертного совета капитанов морских портов, который является консультативным органом Федерального агентства морского и речного транспорта. С докладом о подготовке Росморречфлота и подведомственных организаций к прохождению аудита в рамках Системы проверки государств-членов ИМО выступил исполняющий обязанности начальника Управления безопасности судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Панкрашкин.

Он заявил, что принято решение перейти к активной фазе подготовки Росморречфлота и администраций морских портов к аудиту Международной морской организации.

Не поздно ли спохватились господа? На всё про всё остался всего один год.

Например, Украина в июне 2018 года успешно прошла аудит в рамках Системы проверки государств-членов ИМО, а активная фаза подготовки к аудиту началась в Украине ещё в конце 2015 года, примерно за 2,5 года до начала проверки.

Но, как говорится, жираф большой, ему видней.

На основании Резолюции А.1068(28) все проверки выполняются в соответствии с Рамочными принципами и процедурами Системы проверки государств-членов ИМО. Стандартом проверки является Кодекс по осуществлению документов ИМО (Кодекс ОДИ).

Как говаривал Н.С. Хрущёв на ХХII съезде КПСС: «Цели ясны, задачи определены. За работу дамы и господа!».

Е.В. СЕЛЮКОВ, капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда.