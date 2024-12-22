«Свободное творчество»: прошёл мастер-класс «Натюрморт в смешанной технике»

Вчера в Детской художественной школе Мурманска прошёл мастер-класс «Натюрморт в смешанной технике» в рамках социального семейного проекта «Свободное творчество».

Дети вместе с родителями нарисовали прекрасные и уникальные работы с помощью различных техник. Всё началось с акварельной заливки фона и передачи формы и объёма объекта, далее последовали «выдувание» и «отпечаток», после чего мурманчанам оставалось только нанести завершающие штрихи.

Напомним, в ДХШ еженедельно проходят мастер-классы для семей участников СВО в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Узнать расписание мероприятий и записаться на них можно в группе Детской художественной школы Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29094&page=1