«СВОбодное творчество»: семьи участников СВО осваивали технику линогравюры

Мастер-класс «Линогравюра на картоне» для членов семей военнослужащих прошёл в конце прошлой недели в Детской художественной школе города Мурманска.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «СВОбодное творчество» для семей участников СВО. В ходе занятия участники познакомились с техникой линогравюры, при которой изображение вырезается на картоне и переносится на бумагу с использованием краски и валика.

Занятие провела педагог Елена Голубева. Под её руководством гости школы создали авторские открытки и эстампы, которые стали памятными сувенирами для их близких.

Мастер-класс позволил мурманчанам провести время вместе в тёплой и дружеской атмосфере, способствовал их творческому самовыражению.

