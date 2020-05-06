Свободным от работы мурманчанам можно выехать в отпуск на своём автомобиле только с разрешения администрации округа

Как сообщает администрация города Мурманска, постановлением администрации областного центра утверждён порядок согласования выезда к месту отдыха за пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность.

Для получения согласования выезда в случае следования автомобильным транспортом к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области гражданин направляет в управление административного округа города Мурманска по месту своего проживания (пребывания) заявление по форме, утверждённой постановлением.

К заявлению приобщаются копии документов, подтверждающих личность гражданина, а также его место проживания (пребывания).

Направление заявления с прилагаемыми копиями документов осуществляется гражданином в форме электронного документа по адресу электронной почты:

- для граждан, проживающих (пребывающих) на территории Ленинского административного округа города Мурманска (за исключением граждан, проживающих (пребывающих) на территории района Росляково), - lenadm2020@mail.ru;

- для граждан, проживающих (пребывающих) на территории района Росляково Ленинского административного округа города Мурманска, - KucheryavyiRV@citymurmansk.ru;

- для граждан, проживающих (пребывающих) на территории Октябрьского административного округа города Мурманска, - octadm@bk.ru;

- для граждан, проживающих (пребывающих) на территории Первомайского административного округа города Мурманска (за исключением граждан, проживающих (пребывающих) на территории района Абрам-Мыс), - pervomadm@citymurmansk.ru;

- для граждан, проживающих (пребывающих) на территории района Абрам-Мыс Первомайского административного округа города Мурманска, - UroshlevVM@citymurmansk.ru.

Не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления уполномоченное лицо рассматривает заявление и приложенные к нему копии документов и направляет на адрес электронной почты, указанной гражданином в заявлении, копию поданного им заявления с согласованием либо с отказом в согласовании.