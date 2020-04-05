Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 1 пациент выздоровел и выписан из больницы

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 4 апреля в Мурманской области подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом: 1 пациент (1 – сутками ранее) выздоровел и выписан из больницы; 14 (14 – сутками ранее) человек находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19» (в том числе один несовершеннолетний).

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

37 (26 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних);

6 (3 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

78 (72 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

98 (102 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1296 (1325 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

11 (2 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

За сутки добавились 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус: пять в Кировске, четыре в Апатитах, один в Мурманске, один в Снежногорске.