Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +1 заражённый коронавирусом – «кубинский след»

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области за сутки увеличилось число заражённых коронавирусом. Выявлен ещё один пациент с подтверждённым диагнозом CoViD-19. Общее количество заболевших выросло до шести человек.

Новым инфицированным стал мужчина, оказавшийся в круге контактов жителя Апатитов, который вернулся с Кубы и грубо нарушил режим самоизоляции.

Пациент был госпитализирован 29 марта, находится в изоляционном боксе. Проводятся противоэпидемические мероприятия.