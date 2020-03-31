Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 14:15
Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +1 заражённый коронавирусом – «кубинский след»
Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области за сутки увеличилось число заражённых коронавирусом. Выявлен ещё один пациент с подтверждённым диагнозом CoViD-19. Общее количество заболевших выросло до шести человек.
Новым инфицированным стал мужчина, оказавшийся в круге контактов жителя Апатитов, который вернулся с Кубы и грубо нарушил режим самоизоляции.
Пациент был госпитализирован 29 марта, находится в изоляционном боксе. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Комментарии
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Последние комментарии
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
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