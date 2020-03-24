Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 1090 жителей региона находятся на самоизоляции

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 23 марта в Мурманской области подтвержден один случай заболевания коронавирусом.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

1 (0 – сутками ранее) положительный результат на коронавирус;

1 (1 – сутками ранее) человек госпитализирован за прошедшие сутки;

47 (47 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

81 (53 – сутками ранее) человек находится на обсервации;

1090 (851 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

10 (5 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

А в это время, в мире насчитывалось 355 тысяч 600 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 16 тысяч 91 человек, поправились более 97 тысяч, сообщила газета «South China Morning Post» (издание ведёт электронный подсчёт числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран. – Ред.).

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 22 тысячи 486, число скончавшихся - на 1839 человек.