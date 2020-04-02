Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 14 человек находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19».

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 1 апреля в Мурманской области подтверждены 15 (11 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 1 пациент выздоровел и выписан из больницы; 14 человек находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19».

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

14 (15 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

12 (3 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

71 (71 – сутками ранее) человек находится на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

65 (59 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1426 (1429 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

2 (32 – сутками ранее) человека сняты с обсервации.