Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 24 апреля в Мурманской области подтверждены 193 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 (663 – сутками ранее) человек - 686 (494 – сутками ранее) на стройплощадке в Белокаменке (+192) и 170 на остальной территории Мурманской области (+1): 100 (100 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 24 (24 – сутками ранее) в Мурманске; 14 в Печенгском районе; 6 в Полярном; 8 в Североморске; 4 в Снежногорске; 3 в Кольском районе; 3 в Оленегорске; 3 в Мончегорске; 2 в Полярных Зорях; 1 в Кандалакше; 1 в Ковдоре; 1 в Ловозерском районе.

70 (64 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 782 (542 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19; 4 летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

4 (7 – сутками ранее) предварительно положительных результата на коронавирус;

38 (19 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

222 (191 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

1201 (1180 – сутками ранее) человек находится на обсервации;

454 (382 – сутками ранее) человека находятся на самоизоляции;

2 (16 – сутками ранее) человека сняты с обсервации.