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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.20 09:30

Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 24 апреля в Мурманской области подтверждены 193  новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 (663 – сутками ранее)  человек - 686 (494 – сутками ранее)  на стройплощадке в Белокаменке (+192) и  170 на остальной территории Мурманской области (+1): 100 (100 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 24 (24 – сутками ранее)  в Мурманске; 14 в Печенгском районе; 6 в Полярном; 8 в Североморске; 4 в Снежногорске; 3 в Кольском районе; 3 в Оленегорске; 3 в Мончегорске; 2 в Полярных Зорях; 1 в Кандалакше; 1 в Ковдоре; 1 в Ловозерском районе.

70 (64 – сутками ранее)  пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 782 (542 – сутками ранее)  человека находятся на лечении с CoViD-19; 4 летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

4 (7 – сутками ранее)  предварительно положительных результата на коронавирус;

38 (19 – сутками ранее)  человек госпитализированы за прошедшие сутки;

222 (191 – сутками ранее)   человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

1201 (1180 – сутками ранее)  человек находится на обсервации;

454 (382 – сутками ранее)  человека находятся на самоизоляции;

2 (16 – сутками ранее)  человека сняты с обсервации.

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Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
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Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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