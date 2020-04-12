Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 197 человек находятся на обсервации;

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23 часа 11 апреля в Мурманской области подтверждены 67 (67 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 26 в Кольском районе; 21 в Кировско-Апатитской агломерации; 6 в Мурманске; 6 в ЗАТО Александровск; 5 в Печенгском районе; 1 в ЗАТО г.Североморск и 2 в Мончегорске.

10 (6 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 57 (61 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19 (в том числе двое несовершеннолетних).

Среди заболевших: 71% — от 18 до 45 лет; 21% — от 46 до 65 лет; 3% — от 66 до 80 лет; 0% — старше 80 лет и 5% — дети.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

87 (83 – сутками ранее) предварительно положительных результата на коронавирус (в том числе один несовершеннолетний);

19 (8 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

119 (107 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

197 (55 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

631 (580 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

0 (40 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией. У неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти. Окончательный диагноз будет поставлен только после проверки анализов федеральной лабораторией.

Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

Реанимация и пульмонологическое отделение МОКМЦ в настоящее время закрыты на карантин. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.