Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 33 человека госпитализированы за прошедшие суткиCOVID-19 проверяет здоровье людей на прочность - врач-патологоанатом
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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.20 07:30

Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 33 человека госпитализированы за прошедшие сутки

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 7 апреля  в Мурманской области подтверждены 18 (18 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 2 (1 – сутками ранее) пациента выздоровели и выписаны из больницы; 16 (17 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

76 (73 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних);

33 (16 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;

114 (92 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

89 (89 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

980 (1092 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

11 (14 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за сутки у 25 пациентов подтвердился коронавирус. Диагноз подтверждён федеральной лабораторией.

Всем пациентам проводится лечение в изолированных боксах с момента получения у них предварительно положительных результатов проб.

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в лёгкой форме.

Общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе возросло до 43.

5 человек вылечены, на терапии остаётся 38 пациентов. За прошедшие сутки из больницы в Мурманске выписан несовершеннолетний пациент, которого вылечили от коронавирусной инфекции.

 

 

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