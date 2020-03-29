Мурманская область. Арктика (16+)29.03.20 08:30
Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +4 предварительно положительных результатов на коронавирус за прошедшие сутки
Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 28 марта в Мурманской области подтверждены 3 случая (1 - сутками ранее) заболевания коронавирусом. В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:
16 (12 – суткам ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;
11 (17 – суткам ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;
77 (69 – суткам ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;
135 (130 – суткам ранее) человек находятся на обсервации;
1464 (1457 – суткам ранее) человека находятся на самоизоляции;
1 (6 – суткам ранее) человек снят с обсервации.
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Последние комментарии
Бывалый
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Александр
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