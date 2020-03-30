Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 44 северянина вышли из обсервацииСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +4 предварительно положительных результатов на коронавирус за прошедшие сутки
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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 09:15

Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 44 северянина вышли из обсервации

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, за прошедшие сутки положительный результат теста на коронавирус выявлен ещё у двух человек.

Подтвердился диагноз у мужчины из Апатитов, который вернулся из туристической поездки с Кубы. Кроме того, из-за грубого нарушения режима самоизоляции он заразил другого жителя Апатитов, который ехал с ним в поезде. У него также подтверждён коронавирус.

За сутки подозрение на коронавирус появилось ещё у четырёх человек. Три случая зафиксированы в Кировско-Апатитском районе, один - в Мурманске. Все они госпитализированы. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на 22.00 29 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 4 (3 – сутками ранее) человека находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19».

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

18  (16 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

8  (11 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

80 (77 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

68  (135 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1412  (1464 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

44  (1 – сутками ранее) человека сняты с обсервации.

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