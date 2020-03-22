Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 5 человек сняты с обсервации, но больше стало на самоизоляции

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 21 марта в Мурманской области подтверждён один случай заболевания коронавирусом.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

0 предварительно-положительных результатов на коронавирус;

1 (0 – сутками ранее) человек госпитализирован за прошедшие сутки;

47 (42 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

53 (57 – сутками ранее) человека находятся на обсервации;

851 (713 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

5 (0 сутками ранее) человек сняты с обсервации.