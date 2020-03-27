Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 5 новых предварительно положительных результатов на коронавирус выявлены за последние сутки

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 26 марта в Мурманской области подтверждён один случай заболевания коронавирусом, 5 новых предварительно положительных результатов на коронавирус выявлены за последние сутки.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

8 (3 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус (+5 случаев);

12 (15 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

66 (58 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

113 (87 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1433 (1318 – сутками ранее) человека находятся на самоизоляции;

0 - человек снято с обсервации.

Три человека контактировали с прибывшими из-за границы гражданами, не соблюдавшими режим самоизоляции в Апатитах. Ещё два человека выявлены в ходе противоэпидемического мониторинга: один гражданин вернулся в Мончегорск из Латвии, другой находится на самоизоляции в Мурманске после возвращения из ОАЭ.

Важно отметить, что его первый тест показал отрицательный результат, предварительно положительный результат получен во время второго тестирования на 10-й день самоизоляции.