Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 6 человек сняты с обсервации, но у 12 - предварительно положительный результат на коронавирус

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 27 марта в Мурманской области подтверждён один случай заболевания коронавирусом. В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

12 (8 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

17 (12 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

69 (66– сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

130 (113 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1457 (1433 – сутками ранее) человека находятся на самоизоляции;

6 (0 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

Региональному оперативному штабу по COVID-19 приходится бороться не только с опасным вирусом, но и ложными сообщениями, которые периодически появляются в соцсетях. Например, информация, распространяемая об умершем от коронавируса мужчине, прибывшем с Кубы, - фейк, - заявляет штаб: «Житель Мурманской области, прибывший с отдыха на Кубе, жив».

Он находится в больнице с подозрением на коронавирус. Состояние пациента стабильное, он в сознании, к аппарату искусственной вентиляции лёгких не подключён. Результат его анализа на коронавирус на данный момент не подтверждён.