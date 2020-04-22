Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: больше заходит на обсервацию, больше выписывают из больницРоссия подала протест после задержания траулера Норвегией
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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.20 08:15

Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: больше заходит на обсервацию, больше выписывают из больниц

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 21 апреля в Мурманской области подтверждены 509 (438 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 367 (317 – сутками ранее) в Кольском районе (Белокаменка); 87 (72 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 17 (16 – сутками ранее) в Мурманске; 14 в Печенгском районе; 6 в Полярном; 5 в Североморске; 4 в Снежногорске; 3 в Оленегорске; 2 в Мончегорске; 2 в Полярных Зорях; 1 в Кандалакше; 1 в Ловозерском районе.

56 (32 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 450 (403 – сутками ранее) человек находятся на лечении с CoViD-19; 3 летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

7  (16 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

25  (7 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

152 (148 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

1177 (979 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

230  (278 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

25  (1 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

В Мурманской области вылечены и выписаны из больницы пациенты, у которых был диагностирован коронавирус. Во вторник  больницу покинули сразу 15 вылечившихся от новой коронавирусной инфекции пациентов - это рабочие из Белокаменки. Ещё девять человек выписаны из разных больниц региона ранее: пять человек из Белокаменки, два пациента из Мурманска и по одному из Кировска и Печенгского района.

Всего в Мурманской области на сегодняшний день от коронавируса вылечены 56 человек.

 

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