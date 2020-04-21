Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: борьба идёт с переменным успехом

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 20 апреля в Мурманской области подтверждены 438 (403 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 317 (290 – сутками ранее) в Кольском районе (Белокаменка); 72 (69 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 16 (13 – сутками ранее) в Мурманске; 4 в Снежногорске; 5 в Североморске; 10 в Заполярном; 6 в Полярном; 2 в Мончегорске; 1 в Кандалакше; 2 в Полярных Зорях; 3 в Оленегорске.

За прошедшие сутки 32 (28 – сутками ранее) пациента выздоровели и выписаны из больницы; 403 (372 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19; 3 летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

16 (16 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

7 (14 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

148 (162 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

979 (717 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

278 (369 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

1 (155 – сутками ранее) человек снят с обсервации.