Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: идёт борьба с переменным успехом

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 9 апреля в Мурманской области подтверждены 44 (43 – сутками ранее) случая заболевания коронавирусом: 21 в Кировско-Апатитской агломерации; 6 в Мурманске; 6 в ЗАТО Александровск; 5 в Печенгском районе; 4 в Кольском районе; 1 в ЗАТО Североморск; 1 в Мончегорске.

5 (5 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 39 (38 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19 (в том числе двое несовершеннолетних).

Среди заболевших: 65% — от 18 до 45 лет; 23% — от 46 до 65 лет; 5% — от 66 до 80 лет; 0% — старше 80 лет и 7% — дети.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

59 (54 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус

(в том числе один несовершеннолетний);

11 (4 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

112 (104 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

94 (89 – сутками ранее) человека находятся на обсервации;

708 (795 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

8 (9 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.