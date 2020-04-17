Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: коронавирус не сдаётся

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 16 апреля в Мурманской области подтверждены 318 (268 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 229 в Кольском районе (Белокаменка); 56 в Кировско-Апатитской агломерации; 11 в Мурманске; 4 в Снежногорске; 2 в Североморске; 8 в Заполярном (по уточнённым данным указанный ранее подтверждённый случай заболевания коронавирусом выявлен не в Печенге, а в г. Заполярный, Печенгского района); 5 в Полярном; 2 в Мончегорске и 1 в Кандалакше.

21 (15 – сутками ранее) пациент выздоровел и выписан из больницы; 296 (252 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19; 1 летальный исход.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

39 (87 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

23 (22 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;

138 (133 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

639 (689 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

494 (671– сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

54 (13 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.