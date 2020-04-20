Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: коронавирус не знает выходных и праздников

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 19 апреля в Мурманской области подтверждены 403 (357 – сутками ранее) случая заболевания коронавирусом: 290 (258 – сутками ранее) в Кольском районе (Белокаменка); 69 (59 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 13 в Мурманске; 4 в Снежногорске; 3 в Североморске; 10 в Заполярном; 6 в Полярном; 2 в Мончегорске; 1 в Кандалакше; 2 в Полярных Зорях; 3 (0 – сутками ранее) в Оленегорске.

За прошедшие сутки 28 (28 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 372 (327 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19; 3 (2 – сутками ранее) летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

16 (16 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

14 (12 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

162 (148 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

717 (865 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

369 (407 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

155 (19 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.