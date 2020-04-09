Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: наметилась положительная динамика

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 8 апреля в Мурманской области подтверждены 43 (18 – сутками ранее) случая заболевания коронавирусом: 5 (2 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 38 (16 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

54 (76 – сутками ранее) предварительно положительных результата на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних);

4 (33 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;

104 (89 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

89 (Х – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

795 (980 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

9 (11 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.