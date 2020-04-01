Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: одни выходят, другие входят

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 31 марта в Мурманской области подтверждены 11 случаев заболевания коронавирусом: 1 пациент выздоровел и выписан из больницы; 10 человек (4 – сутками ранее) находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19».

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

15 (19 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус

3 (3 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки

71 (70 – сутками ранее) человек находится на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям

59 (68 – сутками ранее) человек находятся на обсервации

1429 (1356 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции

32 (7 – сутками ранее) человека сняты с обсервации