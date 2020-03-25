Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: отмечается рост по всем направлениям

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 25 марта в Мурманской области подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры: 3 - предварительно положительных результата на коронавирус (+1 результат за прошедшие сутки - это госпитализированный, контактировавший с одним из двух человек с подозрением на коронавирус, прибывших из-за границы. Результаты первичного теста не позволили полностью исключить подозрения на заболевание. Во избежание рисков, анализы направлены на дополнительную проверку).

15 (1 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

58 (47 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

87 (81 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1318 (1090 – сутками ранее) человек находится на самоизоляции.