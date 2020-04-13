Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: отмечается рост случаев заболевания коронавирусом почти в два раза

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22 часа 12 апреля в Мурманской области подтверждены 128 (67 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 79 в Кольском районе; 27 в Кировско-Апатитской агломерации; 7 в Мурманске; 6 в ЗАТО Александровск; 5 в Печенгском районе; 1 в ЗАТО г.Североморск; 2 в Мончегорске и 1 в Кандалакше.

10 (10 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 118 (51 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19. Среди заболевших: 71% — от 18 до 45 лет; 21% — от 46 до 65 лет; 3% — от 66 до 80 лет; 0% — старше 80 лет; 5% — дети.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

105 (87 – сутками ранее) предварительно положительных результата на коронавирус;

5 (19 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

122 (119 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

300 (197 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

588 (631 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

13 (0 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.