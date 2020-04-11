Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: пандемия продолжается - одни выходят, другие заходят

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23 часа 10 апреля в Мурманской области подтверждены 67 (44 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 26 в Кольском районе; 21 в Кировско-Апатитской агломерации; 6 в Мурманске; 6 в ЗАТО Александровск; 5 в Печенгском районе; 1 в ЗАТО Североморск; 2 в Мончегорске.

За прошедшие сутки 6 (5 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 61 (39 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19 (в том числе двое несовершеннолетних).

Среди заболевших: 71% — от 18 до 45 лет; 21% — от 46 до 65 лет; 3% — от 66 до 80 лет; 0% — старше 80 лет; 5% — дети.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

83 (59 – сутками ранее) предварительно положительных результата на коронавирус (в том числе один несовершеннолетний);

8 (11 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

107 (112 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

55 (94 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

580 (708 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

40 (8 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.