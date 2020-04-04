Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: предварительно положительных результатов на коронавирус стало больше

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 3 апреля в Мурманской области подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом: 1 (1 - сутками ранее) пациент выздоровел и выписан из больницы; 14 (14 - сутками ранее) человек находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19» (в том числе один несовершеннолетний).

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

26 (19 - сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних);

3 (9 - сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;

72 (79 - сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

102 (71 - сутками ранее) человека находятся на обсервации;

1325 (1405 - сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

2 (7 - сутками ранее) человека сняты с обсервации.

За сутки новые предварительно положительные результаты зафиксированы у 5 человек из Апатитов, а также у двух жителей Заполярного.