Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: рассадник заразы обнаружен в Междуречье на объекте ООО «НОВАТЭК-Мурманск»

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 6 апреля в Мурманской области подтверждены 18 (18 - сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 1 (1 - сутками ранее) пациент выздоровел и выписан из больницы; 17 (17 - сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19 (в том числе один несовершеннолетний).

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

73 (51 - сутками ранее) предварительно положительных результата на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних);

16 (13 - сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

92 (89 - сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

89 (100 - сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1092 (1236 - сутками ранее) человека находятся на самоизоляции;

14 (1 - сутками ранее) человек сняты с обсервации.

За прошедшие сутки выявлены 22 предварительно положительных результата на коронавирус. Все они получены в ходе тотального скрининга рабочих в Белокаменке. Все люди госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии. Проводится эпидемиологическое расследование, контактные лица также проходят тестирование.

Анализы всех 22 человек с подозрением на коронавирус отправлены на повторную проверку в федеральную лабораторию. По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на территории Междуречья введён режим карантина. Компания «НОВАТЭК» и подрядные организации сотрудничают с региональным оперативным штабом, чётко исполняют необходимые предписания, предпринимают все необходимые действия, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Губернатор Мурманской области подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с распространением CoViD-19 в Междуречье. Они касаются территорий стройорганизаций, работающих на объекте капитального строительства Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Так, с 12 часов 6 апреля до особого распоряжения ограничен допуск граждан и транспорта без спецпропусков. Въезд и выезд осуществляется только через оборудованный КПП. Проводится обязательная термометрия. При температуре выше 37 информация передаётся в больницу.

Допускается въезд и выезд работников и транспорта в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах ООО «НОВАТЭК-Мурманск», при предъявлении договора, счёт-фактуры на груз, транспортной накладной и т.п., а также справки, подписанной руководителем оперативного штаба ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Допускается въезд и выезд для исполнения служебных обязанностей, связанных с ликвидацией ЧП, а также МВД, скорой помощи, МЧС.

На территории предприятий будет обустроен обсерватор, при въезде работников будет проводиться их золяция на 14 дней.