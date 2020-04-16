Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тожеВ Мурманской области «лёгких» заболевших CoViD-19 будут лечить на дому, но с трекером на запястье
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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.20 09:15

Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тоже

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в  Мурманской области выздоровел ещё один пациент после прохождения лечения от коронавируса.

За прошедшие сутки из Апатитско-Кировской больницы выписана северянка. Медицинское наблюдение и подобранное нашими врачами лечение дали положительные результаты.

Число выздоровевших в Мурманской области растёт, всего количество выписанных пациентов увеличилось до 15.

По состоянию на 23.30 15 апреля в Мурманской области подтверждены 268 (268 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 206 в Кольском районе; 12 в Апатитах; 24 в Кировске; 9 в Мурманске; 4 в Снежногорске; 1 в Североморске; 6 в Заполярном; 3 в Полярном; 2 в Мончегорске и 1 в Кандалакше.

15 (14 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 252 (253 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19, 1 (1 – сутками ранее) летальный исход.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

87 (46 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

22 (6 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;

133 (125 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

689 (702 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

671 (660 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

13 (4 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

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