Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тоже
Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области выздоровел ещё один пациент после прохождения лечения от коронавируса.
За прошедшие сутки из Апатитско-Кировской больницы выписана северянка. Медицинское наблюдение и подобранное нашими врачами лечение дали положительные результаты.
Число выздоровевших в Мурманской области растёт, всего количество выписанных пациентов увеличилось до 15.
По состоянию на 23.30 15 апреля в Мурманской области подтверждены 268 (268 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 206 в Кольском районе; 12 в Апатитах; 24 в Кировске; 9 в Мурманске; 4 в Снежногорске; 1 в Североморске; 6 в Заполярном; 3 в Полярном; 2 в Мончегорске и 1 в Кандалакше.
15 (14 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 252 (253 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19, 1 (1 – сутками ранее) летальный исход.
В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:
87 (46 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;
22 (6 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;
133 (125 – сутками ранее) человека находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;
689 (702 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;
671 (660 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;
13 (4 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.