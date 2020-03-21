Мурманская область. Арктика (16+)21.03.20 09:15
Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: рост числа северян, размещённых на обсервацию
Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 20 марта в Мурманской области подтверждён один случай заболевания коронавирусом.
В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:
0 граждан - предварительно-положительных результатов на коронавирус;
0 человек - госпитализировано за прошедшие сутки;
42 (37 - сутками ранее) человека - находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;
57 (23 - сутками ранее) человек - находятся на обсервации;
713 (712 - сутками ранее) - человек находятся на самоизоляции.
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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