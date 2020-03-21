Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: рост числа северян, размещённых на обсервацию

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 20 марта в Мурманской области подтверждён один случай заболевания коронавирусом.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

0 граждан - предварительно-положительных результатов на коронавирус;

0 человек - госпитализировано за прошедшие сутки;

42 (37 - сутками ранее) человека - находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

57 (23 - сутками ранее) человек - находятся на обсервации;

713 (712 - сутками ранее) - человек находятся на самоизоляции.