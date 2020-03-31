Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: ситуация стабилизировалась

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 30 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом (5 – сутками ранее); 1 пациент выздоровел и выписан из больницы; 4 человека находятся в больнице с диагнозом «CoViD-19».

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

19 (18 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

3 (8 – сутками ранее) человека госпитализированы за прошедшие сутки;

70 (80 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

68 (68 – сутками ранее) человека находятся на обсервации;

1356 (1412 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

7 (44 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.