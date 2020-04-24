Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: скончался 62-летний мужчина с подтверждённым диагнозом «коронавирус»

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 23 апреля в Мурманской области подтверждено 663* (606 – сутками ранее) случая заболевания коронавирусом: 494 (451 – сутками ранее) в Белокаменке; 100 (91 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 24 (23 – сутками ранее) в Мурманске; 14 в Печенгском районе; 6 в Полярном; 8 в Североморске; 4 в Снежногорске; 3 в Кольском районе; 3 в Оленегорске; 3 в Мончегорске; 2 в Полярных Зорях; 1 в Кандалакше; 1 в Ловозерском районе.

64 (61 – сутками ранее) пациента выздоровели и выписаны из больницы; 542 (542 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19; 4 (3 – сутками ранее) летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

7 (7 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

19 (30 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

191 (175 – сутками ранее) человек находится на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

1180 (1179 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

382 (246 – сутками ранее) человека находятся на самоизоляции;

16 (36 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

Вчера скончался 62-летний мужчина с подтверждённым диагнозом «коронавирус». 8 апреля почувствовал недомогание, через пять дней, 13 апреля, после ухудшения самочувствия вызвал скорую помощь, от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.

Вечером 15 апреля был подтверждён положительный результат на CoViD-19, после чего мужчину доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ в отделение реанимации. С момента госпитализации он находился на искусственной вентиляции лёгких. После подготовки к транспортировке был доставлен санавиацией в реанимацию МОКБ.

Мужчина страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

* - из общего количества заболевших исключены три положительных результата на коронавирус. Они были учтены дважды по причине полного совпадения ФИО пациентов.