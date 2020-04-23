Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: случаев заболевания коронавирусом стало больше

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 22 апреля в Мурманской области подтверждены 606 (509 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 451 (367 – сутками ранее) в Кольском районе (Белокаменка); 91 (87 – сутками ранее) в Кировско-Апатитской агломерации; 23 (17 – сутками ранее) в Мурманске; 14 в Печенгском районе; 6 в Полярном; 7 в Североморске; 4 в Снежногорске; 3 в Оленегорске; 3 в Мончегорске; 2 в Полярных Зорях; 1 в Кандалакше; 1 в Ловозерском районе.

61 (56 – сутками ранее) пациент выздоровел и выписан из больницы; 542 (450 – сутками ранее) человека находятся на лечении с CoViD-19; 3 летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

7 (7 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

30 (25 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

175 (152 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

1179 (1177– сутками ранее) человек находятся на обсервации;

246 (230 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

36 (25 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.