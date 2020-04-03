Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: у 19 человек предварительно положительный результат на коронавирус

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 22.00 2 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом: 1 (1 – сутками ранее) пациент выздоровел и выписан из больницы; 14 (14 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

19 (14 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

9 (12 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

79 (71 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

71 (65 – сутками ранее) человек находится на обсервации;

1405 (1426 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

7 (2 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.