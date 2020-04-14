Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: в Мурманской области подтверждён 131 случай заболевания коронавирусом

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 13 апреля в Мурманской области подтверждён 131 (128 – сутками ранее) случай заболевания коронавирусом: 81 в Кольском районе; 27 в Кировско-Апатитской агломерации; 8 в Мурманске; 6 в ЗАТО Александровск; 5 в Печенгском районе; 1 в ЗАТО Североморск; 2 в Мончегорске и 1 в Кандалакше.

10 (10 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 121 (118 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19.

Среди заболевших: 71% — от 18 до 45 лет; 21% — от 46 до 65 лет; 3% — от 66 до 80 лет; 0% — старше 80 лет и 5% — дети.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

120 (105 – сутками ране) предварительно положительных результатов на коронавирус;

10 (5 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

129 (122 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

281 (300 – сутками ранее) человек находится на обсервации;

621 (588 – сутками ранее) человек находится на самоизоляции;

18 (13 – сутками ранее) человек сняты с обсервации.

В лаборатории Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи появились новая тест-система на COVID-19 с высокой чувствительностью и дополнительный аппарат лабораторной диагностики, приобретённый компанией «НОВАТЭК». Это означает, что результаты исследований будут точнее, а их получение ускорится.

Благодаря этому только силами регионального Минздрава можно будет делать порядка 1000 тестов в сутки.

На данный момент в Мурманской области проводится порядка 800 тестов в сутки. Исследования осуществляются Минздравом Мурманской области, региональным Роспотребнадзором и структурами ФМБА области.

За весь период пандемии в Заполярье региональными лабораториями проведено 8807 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.