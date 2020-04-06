Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: вирус расползается

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.00 5 апреля в Мурманской области подтверждены 18 (15 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 1 пациент (1 – сутками ранее) выздоровел и выписан из больницы; 17 (14 – сутками ранее) человек находятся в больнице с CoViD-19 (в том числе один несовершеннолетний).

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

51 (37 – сутками ранее) предварительно положительный результат на коронавирус (в том числе двое несовершеннолетних);

13 (6 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

89 (78 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

100 (98 – сутками ранее) человек находятся на обсервации;

1236 (1296 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

1 (11 – сутками ранее) человек снят с обсервации.

Положительные диагнозы подтверждены у двух человек в Кировске, а также у одного в Снежногорске.