Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: зараза расползаетсяНевозможно остановить коронавирус без вакцины - ВОЗ
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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.20 08:00

Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: зараза расползается

В Мурманской области вылечены и выписаны из больницы пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, – за прошедшие сутки Апатитско-Кировскую больницу покинули сразу четыре выздоровевших от новой коронавирусной инфекции человека. Медицинское наблюдение и подобранное врачами лечение дали положительные результаты.

Среди выписанных – житель Апатитов, который, вернувшись из туристической поездки на Кубу, нарушил режим самоизоляции. В его отношении возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина мог стать причиной  заражения нескольких человек, которые после контакта с ним также оказались в медучреждениях.

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23 часа 14 апреля в Мурманской области подтверждены 268 (131 – сутками ранее) случаев заболевания коронавирусом: 206 в Кольском районе; 12 в Апатитах; 24 в Кировске; 9 в Мурманске; 4 в Снежногорске; 1 в Североморске; 6 в Заполярном; 3 в Полярном; 2 в Мончегорске и 1 в Кандалакше.

14 (10 – сутками ранее) пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 253 (121 – сутками ранее) человека находятся в больнице с CoViD-19. Один летальный исход.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

46 (120 – сутками ранее) предварительно положительных результатов на коронавирус;

6 (10 – сутками ранее) человек госпитализированы за прошедшие сутки;

125 (129 – сутками ранее) человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

702 (281 – сутками ранее) человека находятся на обсервации;

660 (621 – сутками ранее) человек находятся на самоизоляции;

4 (18 – сутками ранее) человека сняты с обсервации.

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Последние комментарии

Zdoroviak
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Арина
10.04.20 23:02
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