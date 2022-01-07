Сводный отряд мурманской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Республики Ингушетия полицейские Мурманской области убыли в составе сводного отряда. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники предварительно прошли боевую и психологическую подготовку на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Всего в служебную командировку отправились более 40 сотрудников из различных подразделений полиции территориальных отделов и областного управления МВД России.

Перед отправлением в дворе Управления МВД России по Мурманской области состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Сотрудники сводного отряда получили краткий инструктаж и информацию об оперативной обстановке. По сложившейся традиции руководителю отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

Врио начальника УМВД России по Мурманской области полковник полиции Вячеслав Рыманов в напутственном слове отметил, что сотрудники должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – всем вернуться живыми и здоровыми.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в завершение напутствия Вячеслав Владимирович пожелал убывающим сотрудникам удачи в служебной командировке.

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