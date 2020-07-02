Сводный отряд мурманской полиции вернулся из длительной служебной командировки

Накануне в Мурманск прибыл сводный отряд полицейских, которые более полугода несли службу на территории Северного Кавказа, находясь в служебной командировке. Они осуществляли охрану общественного порядка и обеспечивали общественную безопасность.

На малой родине стражей порядка встречал врио начальника полиции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Вячеслав Рыманов, а также руководители служб и подразделений аппарата УМВД, коллеги и близкие.

Вячеслав Владимирович поздравил полицейских с благополучным возвращением домой в полном составе, поблагодарил за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также выразил слова признательности родным и близким за понимание и поддержку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, некоторые сотрудники были отмечены ведомственными наградами и отличительными знаками, двоим полицейским присвоены очередные специальные звания.